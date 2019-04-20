Экстрим на крыле самолета и 53 образа: Monatik представил самый масштабный клип в своей карьере

20 апреля 2019, 11:05

Артист презентовал заглавный сингл стадионного шоу LOVE IT ритм.

Монатик
Монатик представил новый клип и одноименный альбом / Пресс-служба

Известный украинский мультиартист и саунд-продюсер Monatik презентовал невероятно масштабный клип, а также представил заглавный сингл третьего сольного альбома - LOVE IT ритм.

Видео появилось на официальном YouTube-канале артиста.

Помимо настоящего эстетического удовольствия и масштаба, от которого на протяжении 5 минут захватывает дух, можно проследить секретный код от команды артиста. Важной целью было создать очень запоминающийся стиль, такое нужное настроение, добавить легкости в ежедневность и ощущение праздника, но при этом удержать связь с мощным посылом трека и очень тонко, символично продемонстрировать жизненный путь одного человека. Для этого режиссер и вся команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов: Поющие под дождем, Забавная мордашка и многие другие. 

Для клипа было разработано 53 образа

Читайте также"Вот кого надо было отправить на Евровидение!": астролог предсказал Монатику сказочную удачу"Видеоработа LOVE IT ритм - это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни. И на этом пути, чего только не видал, что только не встречалось. И розовая мечта, муза, которая ведет и мотивирует петь, и лентяй, которого необходимо было победить в себе. Слишком яркие неординарные личности, которые восхищали, удивляли, разочаровывали и мотивировали", - отметил Monatik.

Режиссером клипа стала Таню Муиньо, и к кастингу героев в новую видео-работу подошла, в свойственной себе манере, очень кропотливо и ответственно. 

"Основная идея и главная мысль нашей новой видео-работы "LOVE IT ритм" идет, безусловно, от песни. Каждый может словить свой ритм так, как только он его может прочувствовать, и сделать это там, где ему это пожелается. Обожаю экранизировать то, о чем поется. Именно поэтому мы постарались визуализировать героев, о которых написаны строки", - отметила Муиньо.

К кастингу героев клипа режиссер отнеслась ответственно / Пресс-служба

Режиссерской группой было разработано 53 образа. В команде работали 5 швей, 3 ассистента. Только тканей на костюмы ушло 208 метров. 

Одновременно с выходом видео-работы на всех цифровых площадках стартовал предзаказ третьего сольного альбома Monatik - LOVE IT ритм. Среди музыкальных критиков, получивших доступ к материалам из него, альбом уже назвали лучшим произведением за последнее десятилетие.

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Исполнитель Monatik
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