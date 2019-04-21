"Такая Минни Маус": Леся Никитюк покрасовалась с необычной прической

Леся Никитюк похвасталась стройными ножками / instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк восхитила поклонников фото в постели.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала снимок, на котором позирует на кровати в одной белой рубашке, демонстрируя стройные ноги, с необычной прической и насыщенным макияжем глаз.

"Доброе утро", - написала певица, выложив фото в 12 часов дня.

Поклонники сравнили ведущую с персонажем Минни Маус из-за двух пучков, напоминающих ушки, и отметили, что ей такая прическа идет.

"Классная такая Минни Маус", "Обаяшечка", "Вам идет эта прическа", "Блин, а ножки-то красивые", "Лесечка, Вы такая прикольная с такой прической! Класс, Вам очень к лицу!", - писали юзеры.

Леся Никитюк покрасовалась в постели / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк эффектно продемонстрировала роскошный бюст.