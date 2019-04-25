"Маме сегодня на всех танцевать": Анна Седокова представила дерзкую песню Яжемать

Певица высмеяла хейтеров и яжматерей.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова презентовала новую песню Яжемать, которая произвела фурор в сети.
36-летняя артистка на своем YouTube-канале выложила композицию. На заставке песни она предстала в телесном боди в красной шубе и красными волосами.
"А! Ну как вам трек? Писала от души. Ловите самую горячую и дерзкую премьеру весны. Вы не понимаете, как меня достали эти яжематери, которые то и делают, что порицают, упрекают - "Вот родила ребенка - сиди дома, вари ему, ублажай мужа. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, а ты еще и не замужем. Не берет, наверное, такую никто? Танцы, подруги, шоты и веселье? Так поступают только проститутки! Вот тебя и мужик то бросил, наверное, из-за этого, точно сбежал от тебя!" - это все цитаты комментаторов. Милых и добрых", - написала певица в Instagram.
Она добавила, что для нее быть матерью - не означает поставить крест на себе, на своих желаниях, на своем развитии и своем счастье.
"Детям нужна счастливая мама. Моим точно. Вот, моей дочке понравилась песня. Говорит, что мама у нее крутая! В общем, девочки, этот трек наш - Мам обновленной версии! Свободных от предрассудков, счастливых, сумасшедших, красивых, независимых и безумно любимых своими детьми. Кто-то должен был наш гимн написать, и кто если не я и Аркадий Александров", - рассказала артистка.
Специально для сьемок клипа на песню певица вернулась в Киев из Москвы. Режиссером видео стал знаменитый Алан Бадоев, который уже создал для артистки клип на песню Шантарам.
Поклонники артистки признались, что в восторге от этой песни-стеба "яжматерей".
"Ааа я уже от названия ору, только Анька может такое выпустить. Норм стеб такой. "Маме на всех танцевать", "Я не мать, но от души оценила стеб Ани. Классная она", "Класс!!! Это как раз для меня. У меня эмоциональное выгорание дома с маленьким ребенком! Послушала, даже легче стало", - писали юзеры.
Напомним, Седокова воспитывает троих детей: Алину Белькевич, Монику Чернявскую, Гектора Седокова.
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