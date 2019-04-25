"Маме сегодня на всех танцевать": Анна Седокова представила дерзкую песню Яжемать

Анна Седокова представила новую песню / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова презентовала новую песню Яжемать, которая произвела фурор в сети.

36-летняя артистка на своем YouTube-канале выложила композицию. На заставке песни она предстала в телесном боди в красной шубе и красными волосами.

"А! Ну как вам трек? Писала от души. Ловите самую горячую и дерзкую премьеру весны. Вы не понимаете, как меня достали эти яжематери, которые то и делают, что порицают, упрекают - "Вот родила ребенка - сиди дома, вари ему, ублажай мужа. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, а ты еще и не замужем. Не берет, наверное, такую никто? Танцы, подруги, шоты и веселье? Так поступают только проститутки! Вот тебя и мужик то бросил, наверное, из-за этого, точно сбежал от тебя!" - это все цитаты комментаторов. Милых и добрых", - написала певица в Instagram.

Она добавила, что для нее быть матерью - не означает поставить крест на себе, на своих желаниях, на своем развитии и своем счастье.

"Детям нужна счастливая мама. Моим точно. Вот, моей дочке понравилась песня. Говорит, что мама у нее крутая! В общем, девочки, этот трек наш - Мам обновленной версии! Свободных от предрассудков, счастливых, сумасшедших, красивых, независимых и безумно любимых своими детьми. Кто-то должен был наш гимн написать, и кто если не я и Аркадий Александров", - рассказала артистка.

Специально для сьемок клипа на песню певица вернулась в Киев из Москвы. Режиссером видео стал знаменитый Алан Бадоев, который уже создал для артистки клип на песню Шантарам.

Поклонники артистки признались, что в восторге от этой песни-стеба "яжматерей".

"Ааа я уже от названия ору, только Анька может такое выпустить. Норм стеб такой. "Маме на всех танцевать", "Я не мать, но от души оценила стеб Ани. Классная она﻿", "Класс!!! Это как раз для меня. У меня эмоциональное выгорание дома с маленьким ребенком! Послушала, даже легче стало", - писали юзеры.

Напомним, Седокова воспитывает троих детей: Алину Белькевич, Монику Чернявскую, Гектора Седокова.

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