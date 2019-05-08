Астролог раскрыл, являются ли Потап и Настя Каменских парой

8 мая 2019, 06:33

Влад Росс рассказал, как сложится судьба и личная жизнь каждого из участников звездного дуэта.

Потап и Настя
Астролог Влад Росс составил прогноз для Насти Каменских и Потапа / Instagram

Участники еще до недавних пор творческого дуэта "Потап и Настя" – Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, и Потап – с разницей всего в четыре дня отмечают дни рождения. Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года, а Потап – 8 мая 1981 года. астролог Влад Росс составил гороскоп для артистов, которым приписывают роман.

По словам астролога, у Насти Каменских очень звездный гороскоп. Ее ждут большие возможности, новые планы и проекты, и они должны увенчаться успехом.

"Луна в гороскопе певицы – в соединении с Ураном. Это значит, что мы совсем скоро можем увидеть ее в совершенно новом обличье, она сумеет удивить и поразить. Вполне возможно, что NK удивит гастролями заграницей. Судя по ее гороскопу, ее ждет большой успех и в Украине, и параллельно она может произвести фурор за рубежом – в Европе и США. У Насти Каменских очень проявлен Дом заграницы, так что ее ждет удача за рубежом, во взаимоотношениях с иностранцами, а также большой спонтанный, просто сумасшедший успех", - объяснил он в комментарии Главреду.

Читайте такжеЗолотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояние"Кроме того, когда в гороскопе человека есть соединение Луны с Ураном, это – признак того, что человек может выйти победителем в международном конкурсе. В случае Насти это может быть как конкурс красоты, так и Евровидение. К тому же, ее сольный проект может стать суперуспешным", - добавил он.

По сравнению с Настей Каменских, Потапа ждет ущербный и довольно трудный год, отметил Росс.

"Сатурн в его гороскопе будет проходить по Луне, так что особого роста его популярности не предвидится. Потапа на протяжении года ждет рутинная работа. Я бы посоветовал ему засесть в студию, писать песни, заниматься повседневной работой, выезжать на какие-то одиночные концерты. Уран в соединении с Меркурием в его гороскопе могут приносить выгодные контракты, а также успех в продюсировании. Гороскоп Потапа говорит о том, что в этом году на старом материале он не поднимется больше, чем уже есть. К тому же, в продюсерском деле ему следует сделать акцент на новых проектах – они будут более успешны, чем старые", - рассказал эксперт.

Астролог также раскрыл, являются ли Потап и Настя парой.

Читайте такжеФартовый Телец и несчастный Рак: гороскоп на май для всех знаков Зодиака"В гороскопах Насти и Потапа совпадает очень много планет. Они родились под одним знаком Зодиака. Они очень похожи. Венера и Марс в гороскопе Потапа соединяются с восходящим узлом Венеры и Юпитера Насти Каменских, что вместе их привело к удаче, успеху и популярности. Ведь Юпитер, имеющийся в гороскопе NK, связан с успехом. Многие гадают, являются ли артисты парой. Могу сказать, что Настя Каменских и Потап – вместе, они – любовная пара. Но у них свободные отношения, возможно, гражданский брак. Как официальную супружескую пару я их не вижу, потому что они, как одноименные магниты, отталкиваются. Рано или поздно они могут надоесть друг другу", - сказал Росс.

Кроме того, по словам эксперта, Настя Каменских ищет миллионера.

"В ее гороскопе в соединении Венера (любовь, брак, малое счастье) и Юпитер (больше счастье, успех). Она ищет человека с потрясающими финансовыми возможностями. Не будем забывать, что Настя и Потап – оба Тельцы, а для Тельца главное – это деньги", - резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что Потап женится на Насте Каменских в конце мая.

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