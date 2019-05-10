Дан Балан "взорвал" сеть признанием о Тине Кароль

Дан Балан признался, что скучает по Тине Кароль / instagram.com/goloskrainy_official

Молдавский певец, один из тренеров шоу Голос країни-9 Дан Балан удивил поклонников признанием об украинской певице, коллеге по проекту Тине Кароль.

Поклонники в комментариях в Instagram к последнему фото артиста задали артисту личный вопрос – скучает ли он за Тиной, на что Балан коротко ответил – "да".

Поклонники бурно отреагировали на такое откровение, и принялись задавать еще более смелые вопросы.

"Главный вопрос, который мучает всю страну - мутишь с Тиной?", - спросила felatovakarolina_.

На что певец шутливо открестился, оставив интригу: "Прям мутка года".

Отметим, певец и раньше признавался, что чувствует к Тине Кароль.

Ранее Дан Балан укусил Тину Кароль во время шоу Голос страны.