Вот это страсть: Дан Балан укусил Тину Кароль

Дан Балан смутил Тину Кароль своим поступком / youtube.com/Голос страны

Молдавский певец, один из тренеров шоу "Голос країни-9" Дан Балан неожиданно укусил Тину Кароль за плечо во время вокальных нокаутов.

Забавный инцидент произошел, когда на сцене пел Артем Лиска. Парень исполнял песню Hotline Bling, под нее пустились в пляс все тренера. Рядом танцевали Кароль и Балан, который, видимо, решил подтвердить звание "Дракулы" проекта, наклонился к плечу певицы и легонько ее укусил.

После выступления участника шоу, ведущий Юрий Горбунов поинтересовался у Потапа: "Не жалеешь, что тебя не укусили?", на что артист шутя ответил: "Жалею, что не я укусил Тину за столько лет".

Ранее Дан Балан обьяснил, почему еще не женился.