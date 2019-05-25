"Губы силиконовые?": Анна Седокова удивила сеть внешним видом

Анна Седокова нарвалась на критику от фанатов / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова вызвала неоднозначную реакцию поклонников на последнее фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка поделилась селфи, на котором она позирует в топе с глубоким декольте и ярко красными губами.

Поклонники отметили, что губы певицы выглядят настолько неестественно, что ее можно спутать с силиконовой куклой для сексуальных утех.

"Силиконовая кукла", - написал viktorzolotilin.

"Как же офигенно! Помада вписывается очень", - считает 69_sonya69.

"Сексуально, просто ТОР", - отметила mariya_bis.

"Анна, губы у тебя силиконовые?", - поинтересовалась

Анна Седокова нарвалась на критику из-за пухлых губ / instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова взволновала сеть смелым фото топлес.