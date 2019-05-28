"Я люблю красивые женские тела": жена Николая Тищенко шокировала сеть неожиданным заявлением

Алла Барановская удивила сеть признанием / instagram.com/allabonya

Жена известного ресторатора и телеведущего 46-летнего Николая Тищенко, Алла Барановская удивила сеть признанием о своих предпочтениях и подписках в Instagram.

На своей странице в Instagram 24-летняя красотка пожаловалась на новые алгоритмы в соцсети: мол, из-за установленных правил, из ее ленты актуального пропадут так любимые ею фото и видео голых женских тел.

"На встречу всем трудностям и испытаниям меня научили идти красиво. P.s. Эх, как вернуться в главную ленту? Кто-то еще видит мои фотки спустя неделю паузы в новых алгоритмах?Говорят, что теперь сиси и попы не будут в актуальном... Мне грустно, я люблю красивые женские тела и эстетичные кадры", - пожаловалась Барановская.

Подписчики по-разному отреагировали на признание: кто-то согласился с Аллой, а кто-то посетовал на то, что в Instagram девушки выкладывают чересчур много оголенных снимков.

"Обожаю женские тела. Эстетика, мотивация и наслаждение!! Голое тело можно по-разному подавать, и не пошло тоже...", - написала tonya_golovach.

"Да, много слишком секса в инстаграм стало, или я старею, но прям не интересно", - отметил kat_007.

"Сиси, попы всегда актуальны", - считает natalkadziublenko.

Ранее Алла Барановская поразила сеть идеальными формами в бикини.