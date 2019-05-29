"Звездная команда": Олег Винник собрался в политику вслед за Вакарчуком и Павликом

Артисту предложили идти на выборы парламента от партии Моя стабильность.
Известный украинский певец Олег Винник получил предложение баллотироваться на досрочных парламентских выборах 21 июля от политической партии Моя стабильность. Политсилу Стабильность возглавляет Василий Журавлев, который участвовал в выборах президента 2019.
О таком предложении сообщила ведущая и журналистка Янина Соколова журналисту Айдеру Муждабаеву в эфире канала ATR.
Соколова отметила, что Журавлев написал ей сообщение с предложением пойти на выборы в его команде.
Так, первым лицом его партии является Олег Винник, второе займет сам Журавлев, третье политик предложил Янине, а четвертое место – за Виктором Павликом.
Журналистка отметила, что это уже седьмое предложение, на которое она ответила отказом.
Ранее Виктор Павлик прокомментировал предложение стать депутатом Верховной Рады.