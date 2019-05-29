"Звездная команда": Олег Винник собрался в политику вслед за Вакарчуком и Павликом

Олегу Виннику предложили идти на выборы от партии Моя стабильность/ instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник получил предложение баллотироваться на досрочных парламентских выборах 21 июля от политической партии Моя стабильность. Политсилу Стабильность возглавляет Василий Журавлев, который участвовал в выборах президента 2019.

О таком предложении сообщила ведущая и журналистка Янина Соколова журналисту Айдеру Муждабаеву в эфире канала ATR.

Соколова отметила, что Журавлев написал ей сообщение с предложением пойти на выборы в его команде.

Так, первым лицом его партии является Олег Винник, второе займет сам Журавлев, третье политик предложил Янине, а четвертое место – за Виктором Павликом.

Журналистка отметила, что это уже седьмое предложение, на которое она ответила отказом.

Ранее Виктор Павлик прокомментировал предложение стать депутатом Верховной Рады.