Макс Барских примерил образ космонавта в видео на песню Неземная и вызвал ажиотаж в сети

Макс Барских представил видео на песню Неземная / Пресс-служба

Украинский певец Макс Барских выпустил промо ролик предстоящего в следующем году международного турне Макса NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020.

Видео с песней Неземная появилось на YouTube-канале артиста. В ролике он примерил образ космонавта в блестящей шапочке и со скафандром, а также танцует в блестящем гольфе с перчатками и кожаных штанах.

На заднем фоне появляются названия города, в которых артист побывает с вторым мировым туром: он охватит Австралию, США, Канаду, страны Балтии, Казахстан, Великобританию, Германию, Польшу, Данию и т.д., и стартует он со столицы Литвы – Вильнюс, после чего певец отправится в Беларусь, Латвию и Германию.

Поклонники признались, что с нетерпением ждут певца в своем городе.

"Воу! Мировое турне! Заслуженно! Ожидаем с нетерпением!", - написал DIW Movies.

"Классно сделано с городами. Санкт- Петербург ждет!", - отметила Юлия.

"Мировой тур чувствую будет бомбическим, море эмоций и воспоминаний. Старые и новые хиты огонь!", - написала Кудряшка Сью.

Ранее Макс Барских засветился на премии в России.