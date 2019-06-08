"Хлоп – и все": сын Бари Алибасова рассказал, как тот отравился и что с ним теперь

У продюсера пострадать успели не только горло, но также желудок и кишечник.
Сын Бари Алибасова рассказал в интервью одному из телеканалов, как получилось, что его отец выпил жидкость для очистки труб.
Инцидент произошел на звукозаписывающей студии. А Алибасов привык, что вещи стоят на определенных местах. В частности, дома у него рядом с раковиной на кухне всегда стоит исключительно что-то питьевое. А вот на студии возле раковины кто-то оставил очиститель.
"…и он его хлебнул", — рассказал Алибасов-младший.
Продюсер выплюнул жидкость сразу же, но ее часть успела попасть в желудок. Ему сделали промывание, но пострадать успели не только горло, но также желудок и кишечник.
Читайте такжеБари Алибасов в реанимации переписал завещаниеАлибасов-младший не сбрасывает со счетов и суетливый характер отца: "Вот он бегал, бегал, бегал, хлоп — и все. И после этого позвонил, не мог говорить, потому что ожог горла у него был очень сильный".
Сейчас Алибасов находится в медикаментозном сне. Врачи посоветовали какое-то время его не навещать и не беспокоить.
Ранее российская писательница объяснила, почему Бари Алибасов мог выпить ядовитую жидкость. Продюсер почти не слышит, отметила бизнесвумен.
Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.
Позже стало известно, что Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна. СМИ писали, что его подключили к аппарату жизнеобеспечения.
В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.
Уже на следующий день кто-то начал распространять слухи о смерти Бари Алибасова.