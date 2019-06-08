"Хлоп – и все": сын Бари Алибасова рассказал, как тот отравился и что с ним теперь

8 июня 2019, 22:18

У продюсера пострадать успели не только горло, но также желудок и кишечник.

Бари Алибасов - как он отравился и что с ним теперь
Сын Бари Алибасова рассказал, как тот отравился и что с ним теперь / КП

Сын Бари Алибасова рассказал в интервью одному из телеканалов, как получилось, что его отец выпил жидкость для очистки труб.

Инцидент произошел на звукозаписывающей студии. А Алибасов привык, что вещи стоят на определенных местах. В частности, дома у него рядом с раковиной на кухне всегда стоит исключительно что-то питьевое. А вот на студии возле раковины кто-то оставил очиститель.

"…и он его хлебнул", — рассказал Алибасов-младший.

Продюсер выплюнул жидкость сразу же, но ее часть успела попасть в желудок. Ему сделали промывание, но пострадать успели не только горло, но также желудок и кишечник.

Читайте такжеБари Алибасов в реанимации переписал завещаниеАлибасов-младший не сбрасывает со счетов и суетливый характер отца: "Вот он бегал, бегал, бегал, хлоп — и все. И после этого позвонил, не мог говорить, потому что ожог горла у него был очень сильный".

Сейчас Алибасов находится в медикаментозном сне. Врачи посоветовали какое-то время его не навещать и не беспокоить.

Ранее российская писательница объяснила, почему Бари Алибасов мог выпить ядовитую жидкость. Продюсер почти не слышит, отметила бизнесвумен.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Позже стало известно, что Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна. СМИ писали, что его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.

Уже на следующий день кто-то начал распространять слухи о смерти Бари Алибасова.

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отравление Бари Алибасов
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