Сериал Чернобыль продолжение: что будет в 6 серии

11 июня 2019, 16:36

Телеканал НВО не прочь продлить сериал Чернобыль, и раздумывают по поводу новых съемок.

Сериал Чернобыль
Сериал Чернобыль: о чем будет 6 серия/ HBO

Нашумевший сериал Чернобыль, который получил самый высокий рейтинг на IMDB, может вскоре получить продолжение.

Об этом сообщает пресс-служба Управления туризма и промоций КГГА в Facebook.

"Создатели мини-сериала "Чернобыль" обсуждают возможность вернуться к Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять 6 эпизод", - говорится в сообщении.

Как оказалось, столь интересный факт, они узнали от Сергея Мирного - командира радиационной разведки, который участвовал в составлении первых карт радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС во время пресс-тура в Чернобыльскую зону.

Чернобыль продолжение
Чернобыль могут продлить на 6 серию / Скриншот

Предполагается, что НВО снова вернется в Украину, чтобы снять 6 эпизод сериала - документальную ленту о состоянии Чернобыля и последствиях для Украины спустя годы.

Напомним, телеканал 1+1 планирует транслировать сериал Чернобыль - когда его смотреть.

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