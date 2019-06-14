Анна Седокова покорила сеть смелым декольте

Певица покрасовалась своей пышной грудью в платье с откровенным вырезом.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова порадовала поклонников новым сексуальным фото.
На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала снимок, сделанный в ее автомобиле. На фото Анна сидит в белом летнем платье, игриво продемонстрировав глубокое декольте.
"Кажется, уже все мои подруги подготовились к жаре и приобрели эти автонакидки. А я поняла, как они мне необходимы, когда было +30 градусов и я села в свой черный салон авто. Разница колоссальная, поэтому вам их очень советую", - написала певица.
Поклонники признались, что сразу обратили внимание на бюст Седоковой, а не на разрекламированные автонакидки.
"Красивая грудь, особенно в белом", - написал arssen6.
"Тут автонакидки сразу как-то в глаза и не бросаются", - отметил max_lion.
"Ох, Аня! Какая ты красивая и секси! Умничка!", - считает artemraisliy.
Ранее голая Седокова сводила фанатов с ума.