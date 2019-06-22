Леся Никитюк рассказала о новой работе и "оживила" Сеть

Телеведущую похвалили в соцсети, в частности, отметили, что она всегда поднимает настроение.
Ведущая программы Хто зверху? Леся Никитюк показала фотографию в пышном розовом платье и сообщила, что начала сниматься в новом шоу, и "это будет безумно".
Съемки нового шоу начались после окончания работы над новым сезоном Хто зверху?, написала артистка в Instagram.
Также Никитюк пообещала, что справится с новой работой "благодаря капельницам".
Интернет-пользователи активно отреагировали на новость от Никитюк — пост собрал более 100 тысяч лайков и много позитивных комментариев.
"Леся, ты поднимаешь настроение", — написала vasilkovskaiasavitskaia. "Супер", — считает kaliberdavera60. "Ты красавица всегда!" — поделился мнением oksiutas.
Напомним, ранее Леся Никитюк вела тревел-шоу Орел и решка. В 2018 году ведущая приняла участие в новом сезоне шоу Танцы со звездами и в финале завоевала второе место.