Кто выиграл в Танцах со звездами-2018

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева победили в шоу

25 ноября определился победитель шоу "Танцы со звездами". Обладателями кубка стала пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, которые уверенно обошли две пары соперников – Иракли Макацария и Яну Заец, Лесю Никитюк и Максима Ежова

В течении недели к финалу пары готовили три танца, два из которых зрители уже видели: первым танцем пары Ласточкин-Гвоздева был джайв, который они повторили на паркете.

Вторым номером был квикстеп – зрители и судьи назвали этот танец самым ярким за весь сезон, в нем Ласточкин перевоплотился в знаменитого Чарли Чаплина.

Пара Ласточкин-Гвоздева закрывала финал зажигательным танцем фьюжн, продемонстрировав все свои приобретенные танцевальные навыки.

По результатам голосования, третье место заняли Иракли Макацария и Яна Заец, второе – Леся Никитюк и Макс Ежов, ну а победителем стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.