Валерий Леонтьев рассказал, как и когда страдал от депрессий и пьянства

Валерий Леонтьев / Teleprogramma.pro

Легендарный советский/российский поп-певец Валерий Леонтьев разоткровенничался о своих проблемах с алкоголем в советские времена.

По словам музыканта, в начале 1980-х ему неоднократно музыканту приходилось сталкиваться с советской цензурой − из-за поведения на сцене и необычных песен. Кроме того, концерты Леонтьева часто отменяли. Все это привело к тому, что певец впадал в депрессию и пытался лечить их извечным русским способом − алкоголем.

"Сколько раз мне хотелось отгородиться от всего внешнего мира лет на пять-семь! Я ложился, поворачивался лицом к стене, но через пару часов вскакивал и работал дальше. Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем. К счастью, быстро сообразил, что до добра это не доведет, и, чтобы заставить себя остановиться, четыре года отказывался даже от глотка шампанского", — рассказал Леонтьев.

Напомним, ранее Валерий Леонтьев показал редкое фото брюнетки Лаймы Вайкуле, а также отменил часть своих концертов по состоянию здоровья.