Валерий Леонтьев показал редкое фото брюнетки Лаймы Вайкуле

С темным цветом волос певицу мало кто знает и помнит.
Легендарный 70-летний певец Валерий Леонтьев поздравил с днем рождения знаменитого юмориста Владимира Винокура, показав архивное фото.
На снимке также присутствовала латвийская певица Лайма Вайкуле, которую едва узнали поклонники из-за темного цвета волос. На фото, которым артист поделился на своей странице в Instagram, позируют еще молодые Леонтьев, Владимир Винокур, Лев Лещенко с броским галстуком, Игорь Крутой и Вайкуле.
Отметим, что певицу больше помнят блондинкой, но поклонники отметили, что ей к лицу любой цвет волос.
"Какие все молодые!", "Лайма Вайкуле! Легенды…", "По-моему, практически не изменились. Также молоды - и душой, и телом", "Крутость этого фото просто зашкаливает", - писали юзеры.
Ранее в семье Лаймы Вайкуле случилась трагедия.