Валерий Леонтьев показал редкое фото брюнетки Лаймы Вайкуле

Валерий Леонтьев показал молодую Вайкуле / Facebook

Легендарный 70-летний певец Валерий Леонтьев поздравил с днем рождения знаменитого юмориста Владимира Винокура, показав архивное фото.

На снимке также присутствовала латвийская певица Лайма Вайкуле, которую едва узнали поклонники из-за темного цвета волос. На фото, которым артист поделился на своей странице в Instagram, позируют еще молодые Леонтьев, Владимир Винокур, Лев Лещенко с броским галстуком, Игорь Крутой и Вайкуле.

Отметим, что певицу больше помнят блондинкой, но поклонники отметили, что ей к лицу любой цвет волос.

"Какие все молодые!", "Лайма Вайкуле! Легенды…", "По-моему, практически не изменились. Также молоды - и душой, и телом", "Крутость этого фото просто зашкаливает", - писали юзеры.

Валерий Леонтьев показал необычное фото с Лаймой Вайкуле / instagram.com/valera_leontiev

Ранее в семье Лаймы Вайкуле случилась трагедия.