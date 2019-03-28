В семье Лаймы Вайкуле случилась трагедия

Лайма Вайкуле потеряла мать / showbiz.delfi.ua

Легендарная латвийская певица Лайма Вайкуле призналась что у нее умерла мама Янина Вайкуле.

Скорбной новостью певица поделилась в программе "Пусть говорят" с ее ведущим Андреем Малаховым.

"Но что делать? Все там будем", — философски отметила певица.

Горе случилось накануне юбилея артистки – 31 марта ей исполнится 65 лет.

Лайма росла в простой рабочей семье: отец Станислав Вайкулис был рабочим, а мама Янина Вайкуле сначала работала продавцом, затем – директором магазина. У Вайкуле есть две сестры: сводная и родная, и сводный старший брат.

Ранее Лайму Вайкуле "убрали" с российских "голубых огоньков" из-за слов о Крыме.