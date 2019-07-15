"Мама все оплатит": танцы дочки Пугачевой вызвали ажиотаж

Алла Пугачева / today.ua

5-летняя дочь Пугачевой Лиза на каком-то празднике решила потанцевать под зажигательную музыку, и стала звездой вечеринки.

Видео с танцами девочки опубликовал на своем Instagram папочка Максим Галкин.

"Танец Лизы", - подписал он.

видно, как девочка без тени стеснения кружится в танце и исполняет довольно сложные движения руками.

Подписчики пришли в восторг от врожденного артистизма ребенка и единогласно решили, что малышку в будущем ждет сцена, но кое-кто усомнился, дочь ли это Пугачевой, ведь вокруг яйцеклетки, которую она использовала для зачатия.

"Гены пальцем не заткнешь, а еще воспитание не мало важно", "Какие блин гены.Эта "танцовщица" никакого отношения к Пугачевой не имеет.Господи,ну да чего же у нас народ наивный", "Умничка Лизочка,хорошо танцуешь!!!А Гарри какой счастливый!!!", "Ну конечно будет артистка как и Кристина, "мама" же все оплатит,если к тому времени не помрет", "Ну я это нигде не видела такого ребенка классно", - пишут подписчики.

Дочь Пугачевой / скриншот

Дочь Пугачевой / скриншот

Дочь Пугачевой / скриншот

Дочь Пугачевой и Галкина зажигает на вечеринке смотреть онлайн:

Ранее Пугачева сплавила своего внука на усыновление.