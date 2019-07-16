FaceApp захватил мир: как скачать и использовать приложение старения и смены пола

FaceApp приложение / flickr

В приложении FaceApp появился новый фильтр старения, который вызвал ажиотаж во всем мире. Многие пользователи уже сказали его, но других интересует, как пользоваться фильтрами FaceApp, как состарить себя при помощи FaceApp, и даже, как выглядят политики и звезды в обработке FaceApp.

Мы испробовали новые фильтры FaceApp, и объясняем, как FaceApp скачать для Android и iOS, будет ли работать FaceApp на Windows, а также есть версия FaceApp онлайн.

FaceApp – приложение на основе нейронных сетей, которое позволяет реалистично менять свою внешность. FaceApp меняет пол, цвет глаз, волос, и даже старит лицо.

Требования для работы FaceApp

Сотни людей заполонили сеть снимками своих лиц с фильтрами FaceApp. Если вы хотите воспользоваться приложением - все просто, для работы FaceApp необходимо подключение интернету, а также четкий снимок лица.

Инструкция FaceApp

Стоит только загрузить приложение на смартфон, сфотографироваться и выбрать режим, который нужно применить к фотографии - молодость, старость, пол, прическа, борода, очки, волосы... После этого фото можно сохранить. Причем приложение предлагает сразу сохранять в HD, или можно сменить качество.

Cкачать FaceApp для Android и iOS

Приложение свободно можно скачать бесплатно на Android в Google Маркете или Google Play, а для iOS - в AppStore. Система WindowsPhone может поддерживать или не поддерживать FaceApp - все зависит от можели телефона.

Как скачать FaceApp Pro

Существует продвинутая версия приложения FaceApp, которая дает возможность использовать больше функций, но она платная. В бесплатном просмотре фото можно обрабатывать онлайн - загрузить в галерею не получится.

Как свои лица меняли звезды, и какой эффект оно производит на политиков - смотрите на фото.

К сожалению, на стационарный компьютер или ноутбук приложение FaceApp установить невозможно.

На фото состарились Владимир Зеленский, Пер Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Анатолий Гриценко, Юрий Луценко, Святослав Вакарчук и многие другие.