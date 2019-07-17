Слуга народа 4 высмеял парламентские выборы в новом трейлере

Слуга народа 4 смотреть онлайн трейлер/ скриншот

Студия Квартал 95 опубликовала новые видео из будущего сериала Слуга народа 4, в котором, как и в современной Украине должны пройти парламентские выборы.

Креативщики очень удачно продемонстрировали несколько типов агитации среди нардепов, которые ОЧЕНЬ хотят в Раду, но целый год только обворовывали людей.

В одном ролике свою компанию представил премьер-министр и коррупционер Юрий Чуйко из Слуги народа. Он рассказывает о своем пути в украинский парламент.

"Я обычный депутат Верховной Рады трех последних созывов. И я хочу еще", — представляется он зрителям.

По его словам, он не сомневается в успехе и сможет попасть в парламент снова благодаря обычным украинцам, потому что "пока в стране существует мажоритарка — чудеса случаются".

Читайте такжеМышеловка для кота: квартал 95 снимает свой первый детектив

После этого Чуйко перечисляет приемы, с помощью которых политики добиваются поддержки населения: социальные пакеты с гречкой и для пенсионеров, ремонт школ, фотография с высаженным деревом, селфи с молодежью и крики на политических ток-шоу.

Он стебет одновременно многих политиков, которые хотя бы один из этих приемов применяли. Особую пикантность создает то условие, что Чуйка снимали в Киеве на Троещине, которая разбита на 2 избирательных округа, и количество таких депутатов-халявщиков зашкаливает. Другой момент - цвета Чуйка пародируют Партию Регионов и Оппоблок.

"Твердая, уверенная походка и все, я уже тут, — говорит Чуйко, подходя к зданию Верховной Рады. — И все это благодаря вам, дурни".

Слуга народа 4 - Украинцы не дураки смотреть онлайн трейлер:

Юрий Иванович Чуйко — главный антагонист первого сезона сериала. Сыгранный актером Станиславом Бокланом премьер-министр Украины изначально помогает персонажу Зеленского освоиться на посту президента, пока не выясняется, что он является главным коррупционером страны, который препятствует реформам.

На другом видео Назар Заднепровский — Назар Добрыйвечер, мэр Запорожья устраивает цирк - создает гречку из ничего, колдует ее в руки людям, и производит фурор. Когда один из членов команды попытался сбежать, ему сказали, что он пропустит самое интересное - постройку детских площадок и закатывание асфальта.

Слуга народа 4 - остановим этот цирк смотреть онлайн трейлер:

В Слуге народа Голобородько с Назаром Добрыйвечером ездил осматривать, как вырубаются леса.