Катрин Денев изложила секрет своей популярности

Легенда кино отметила, что не думала о последнем дне собственной жизни.
Легендарная французская актриса — 75-летняя Катрин Денев — коротко сформулировала секрет собственной популярности.
Секрет популярности не может заключаться только во внешности, рассказала Денев в интервью ТСН.
Также актриса сказала, что не думала о последнем дне своей жизни (о нем говорила героиня фильма Милая Клэр, которую сыграла Денев), поскольку "такие мысли должны приходить намного позже".
"…это не может быть только внешность", — высказалась легенда кино о секрете своей популярности.
Напомним, 19 июля Катрин Денев прилетела в Одессу на Одесский международный кинофестиваль. Актрисе вручат почетную награду кинофестиваля — Золотой Дюк — за вклад в киноискусство.