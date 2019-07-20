Катрин Денев изложила секрет своей популярности

Катрин Денев поделилась, что секрет ее популярности не может заключаться только во внешности / Скриншот

Легендарная французская актриса — 75-летняя Катрин Денев — коротко сформулировала секрет собственной популярности.

Секрет популярности не может заключаться только во внешности, рассказала Денев в интервью ТСН.

Также актриса сказала, что не думала о последнем дне своей жизни (о нем говорила героиня фильма Милая Клэр, которую сыграла Денев), поскольку "такие мысли должны приходить намного позже".

"…это не может быть только внешность", — высказалась легенда кино о секрете своей популярности.

Напомним, 19 июля Катрин Денев прилетела в Одессу на Одесский международный кинофестиваль. Актрисе вручат почетную награду кинофестиваля — Золотой Дюк — за вклад в киноискусство.