Пугачева купила элитную недвижимость в Европе

Алла Пугачева купила квартиру в Латвии / today.ua

Легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале.

Как сообщают Аргументы недели, квартира расположена в центре города, в современном жилом комплексе на проспекте Дзинтару.

Уточняется, что апартаменты в доме стоят не менее 400 тысяч евро, а минимальная их площадь составляет 100 квадратных метров. Источник издания сообщил, что сделка с Пугачевой проходила в "тайном режиме".

Согласно информации на сайте ЖК, всего в нем 66 апартаментов с панорамными окнами и террасами. На территории оборудована детская площадка, рядом есть парк. Море — в пяти минутах ходьбы. Комплекс огорожен и находится под круглосуточной охраной.

Напомним, Пугачева отдала друзьям на усыновление внучатого племянника Женю, чьим отцом был сын брата Пугачевой Влад.