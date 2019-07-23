Сработала нога: Панина заблокировали в соцсетях

Панина заблокировали в Instagram / instagram.com/alexeypanin99

Российский актер Алексей Панин непонятной ориентации и пола внезапно оказался забанен в своей любимой соцсети - Instagram.

После того, как Панин опубликовал фото и видео дочки с сигаретой, а потом расхаживал на видео голый, кто-то не выдержал, и нажаловался на него админам, которые нещадно покарали распространителя "русского духа" и скреп.

При попытке зайти на страницу Панина в Instagram, сайт вежливо сообщает, что ссылка не действительна, или страница удалена.

Однако, учитывая любовь Панина постить дичь, а потом ее удалять, не исключено, что он ничего не заметил.

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Панина изгнали из Instagram

Пока что Алексей никак официально не давал знать, что случилось с его страницей в Instagram, но в сети обсуждают как вариант цензуру за дочку с сигаретой, либо голое видео Панина, которое он постил некоторое время спустя.

Напомним, особый скандал развернулся, когда Панин опубликовал снимки и видео со своей дочкой с сигаретой. В поддержку себе он показал фото Николая Второго, засовывающего дочке в рот сигарету.

До этого Панин вызвал фурор тем, что пробил себе простату, и запустил в сеть фото и видео сего действия без цензуры.