"Пью кровь": известная звезда шансона ошарашила своим "рецептом молодости"

Успенская ошарашила своим "рецептом молодости" / Instagram/uspenskayalubov_official

Российская певица и звезда шансона Любовь Успенская, которая в ноябре даст юбилейный концерт в Киеве, прикололась над блогерами, сделав неожиданное признание.

На днях она встречалась российскими блогерами Лилией Абрамовой и Еленой Сажиной. Встреча прошла в загородном доме певицы, пишут Дни.ру.

Девушек крайне заинтересовал вопрос, как же у 65-летней Успенской получается настолько хорошо выглядеть.

"Я пью кровь молодых блогеров", – заявила в ответ Успенская, сделав вид, будто кусает Сажину в шею. Таким образом она собиралась "подпитаться энергией".

Напомним, 65-летняя певица Успенская решила стать мамой во второй раз. Артистка занимается поисками донора.