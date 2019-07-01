65-летняя певица Успенская решила стать мамой во второй раз

Успенская хочет повторить подвиг Пугачевой и Киркорова / Фото: kp.ru

Известная российская певица Любовь Успенская поделилась с поклонниками намерением в 65 лет во второй раз стать мамой.

"Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому я вскоре собираюсь обратиться. Требования: 1. Красота; 2. Ум; 3. Талант; 4. Здоровье; 5. Доброта; 6. Честность. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P.S. Интим не предлагать", - написала певица в Instagram.

Ранее Успенская уже заявляла о намерении стать мамой в преклонном возрасте и приводила пример своих коллег на российской эстраде – Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова. Певица осталась недовольна критикой со стороны своих поклонников, которые указали на возраст будущей молодой мамы.

/ Фото: Instagram/Любовь Успенская

"Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?" – признавалась исполнительница.

Успенская не сообщила, планирует ли она самостоятельно выносить малыша или хочет прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Напомним, Успенская разозлила сеть фото с дочкой Татьяной Плаксиной.