"Что за мерзость?": известную российскую певицу распекли за поцелуй с дочкой

Любовь Успенская разозлила сеть поцелуем с дочкой / Instagram

Известная российская певица Любовь Успенская разозлила сеть фото с дочкой Татьяной Плаксиной.

Артистка поделилась снимком в Instagram снимком, на котором она целует дочку в губы.

"И снова три счастливых дня было у меня с Таней", - подписала кадр певица.

Подписчики бурно отреагировали на фото, обвинив певицу в пошлости, другие же удивились: мол, нет в фото ничего вульгарного, это обычные отношения матери с дочкой.

"Любу уважаю, но этот поцелуй прямо жесть...", "Ну чмокнула мама дочку, и что?", "Фуууу, ну есть же какие-то рамки, тем более, для взрослых людей", "Прикосновение губ, разве Вы не целуете своих любимых детей. Очень нежно, и трогательно, а люди ищут пошлость", "Фу, что за мерзость?", - отреагировали юзеры.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной / instagram.com/uspenskayalubov_official

Отметим, дочь Успенской Татьяна, упав с велосипеда на Коста-Рике, сломала челюсть с двух сторон. Девушку неудачно прооперировали, из-за заражения крови ее пришлось перевезти в клинику в Швейцарии. Там девушке разрезали десну и удалили несколько зубов из-за начавшего гнойного абсцесса.

Затем, чтобы избавиться от негатива, девушка позволила матери наголо сбрить ее волосы.

Ранее Успенская поцеловала в губы певицу Глюкозу.