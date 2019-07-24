"Прилег бы на такое плавсредство": Никитюк сравнила себя с доской для серфа

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк в новом купальнике заскучала, и решила поделиться с поклонниками своими проблемами.

Никитюк снялась с доской для серфинга и сравнила себя с ней на фото в Instagram.

"Есть еще что то выше меня в этом мире", - написала Никитюк прислонившись к доске для серфа спиной.

Леся Никитюк может похвастаться ростом в 180 см, что очень ей идет. Но девушка время от времени намекает, что иногда такой высокий рост доставляет ей некие неудобства.

На новом снимке Никитюк в цельном купальнике позирует с доской для серфинга, прислонившись к ней спиной.

Подписчики уже успели оценить и ее рост и шикарные формы, и даже то, что добрый фотограф зачем-то обрезал Никитюк ее длинные ноги на снимке.

Леся Никитюк / Instagram

"Эйфелева башня выше", "Звісно є - інтелект брюнетки", "Эта доска точно выше тебя)", "Прилег бы я на такое плавсредство", " Хто це фоткав, ноги такі довгі обрізав", "Доска", "Красавица", "Покувыркаться с тобой", - пимшут поклонники.

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