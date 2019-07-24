"Старая вешалка, ну и страшна": Пугачева на новых фото ужаснула внешностью

Пугачева /Instagram

Российская примадонна Алла Пугачева в свои 70 лет пользуется фильтрами и фотошопом поверх традиционного макияжа, поэтому на снимках почти всегда выглядит намного моложе.

Однако фото, опубликованные на фан-странице ее дочери Лизы Галкиной просто ужаснули поклонников.

"Без фильтров! Самая лучшая...", - подписано фото.

Но не все подписички согласны с этим утверждением.

На снимках лицо Пугачевой преимущественно снято крупным планом, и снимки явно не ретушировались и не обрабатывались.

Многие написали, что Пугачева действительно выглядит потрясающе, но часть поклонников отметили, что 70 лет и пластические операции сделали свое. Однако, на фоне популярности FaceApp самые ярые сторонники уверяют, что все фото обработаны в приложении.

"Старая вешалка ну и страшна. ужас", "А что вы хотели?В таком возрасте?хорошо что фильтры есть...", "и что ? Это где то запрещено? Сейчас все молодятся ...", "нет, конечно. Но фото ужасные", "Точь в точь,перевоплощение....", "Ничего особенного против возраста не попрешь 70 это не 30 что не делай, а года берут свое", "Пропустили через фильтры и специально состарили", - пишут под фото.

Ранее пьяные Вайкуле и Пугачева довели Галкина пьянкой после Рандеву в Юрмале.