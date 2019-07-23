Че вы гоните: Пьяные Вайкуле и Пугачева довели Галкина

Алла Пугачева выпила и назвала Галкина Концом/ Instagram

Алла Пугачева и лайма Вайкуле, как две закадычные подружки успели отметить не только начало, но и конец фестиваля Рандеву в Юрмале.

Финальные отмечания, точнее последствия возлияний подруг снимал на видео Максим Галкин, который выложил его в Instagram.

"ДамыСДюн. Сидим отдыхаем", - подписал он видео.

На ролике Лайма Вайкуле и Алла Пугачева - обе в затемненных очках едва выговаривая слова пытаются что-то сказать на камеру, при это хохоча и теряя суть разговора.

"Дорогие друзья. Подошел… кто подошел? К концу подошел. Подошло все к концу. Закончился фестиваль", – заплетающимся языком заявила при помощи Пугачевой выговорила Вайкуле.

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При этом Пугачева протянула белые рученьки, указывая на Галкина и заявила: "Конец снимает..." "Какой конец?", - не поняла Вайкуле.

"Что это?", - вопросил Галкин.

"А что такое? Юмор ниже пояса – это очень модно", - продемонстрировала Пугачева.

"Мы такие модные! Закончился писи...", - попыталась сказать Вайкуле, но опять с провалом.

"Мы выпили то всего вот столечко. А закусили вот столечко", - показали подружки Галкину.

Пьяные Пугачева и Вайкуле после Рандеву стебутся над Галкиным смотреть онлайн:

Только Вайкуле не согласилась с последним - она сказала, что они не закусывали, и что вообще не кушали. А потом они косноязычно начали объяснять, что они едят отдельно, и пьют отдельно. А сегодня еще не кушали.

"Друзья, закончился фестиваль. Мы сидим отдыхаем, обсуждаем артистов, всех хвалим. Выпили во столечко. Дорогие друзья, у меня совет. Когда вы пьете, не ешьте. А когда начинаете есть, больше не пейте", – продолжила Вайкуле.

"Привет в Израиль. Хаим! Мы отдыхаем.", - добавила Пугачева.

Пугачева показала плечо Галкину / скриншот

"А Хаим это кто?", - спросил Галкин, на что Пугачева ответила: "А это никто."

Но Вайкуле заявила: "Неправда, это ее хахель",.

"Какой хахель? Че вы гоните?", - вопросил Галкин.

На что ему Вайкуле объяснила, что "по-европейски" это поклонник.

Вайкуле поблагодарила и передала привет всем, кто был на фестивале, и кто остался после него, а Пугачева заявила, что Вайкуле отдала всю свою душу на фестивале, а сама она отдала всю любовь.

"Осталось только плечо", - разделась Пугачева на камеру.

"А плечо кому, Хаймлу?", - спросила Вайкуле. "Концу!", - показала Пугачева на Галкина и повалилась в хохоте.

Недавно муж скандальной Цыгановой рассказал, как Пугачева зарилась на ее хит.

К слову, пока Пугачева была в Юрмале, она прикупила там немного элитной недвижимости.