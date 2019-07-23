Че вы гоните: Пьяные Вайкуле и Пугачева довели Галкина

Алла Пугачева с Максимом Галкиным приехали на фестиваль Рандеву к Лайме Вайкуле, и подружки уже благополучно успели наклюкаться. А Галкин снял все на видео.
Алла Пугачева и лайма Вайкуле, как две закадычные подружки успели отметить не только начало, но и конец фестиваля Рандеву в Юрмале.
Финальные отмечания, точнее последствия возлияний подруг снимал на видео Максим Галкин, который выложил его в Instagram.
"ДамыСДюн. Сидим отдыхаем", - подписал он видео.
На ролике Лайма Вайкуле и Алла Пугачева - обе в затемненных очках едва выговаривая слова пытаются что-то сказать на камеру, при это хохоча и теряя суть разговора.
"Дорогие друзья. Подошел… кто подошел? К концу подошел. Подошло все к концу. Закончился фестиваль", – заплетающимся языком заявила при помощи Пугачевой выговорила Вайкуле.
Читайте такжеСработала нога: Панина заблокировали в соцсетях
При этом Пугачева протянула белые рученьки, указывая на Галкина и заявила: "Конец снимает..." "Какой конец?", - не поняла Вайкуле.
"Что это?", - вопросил Галкин.
"А что такое? Юмор ниже пояса – это очень модно", - продемонстрировала Пугачева.
"Мы такие модные! Закончился писи...", - попыталась сказать Вайкуле, но опять с провалом.
"Мы выпили то всего вот столечко. А закусили вот столечко", - показали подружки Галкину.
Пьяные Пугачева и Вайкуле после Рандеву стебутся над Галкиным смотреть онлайн:
Только Вайкуле не согласилась с последним - она сказала, что они не закусывали, и что вообще не кушали. А потом они косноязычно начали объяснять, что они едят отдельно, и пьют отдельно. А сегодня еще не кушали.
"Друзья, закончился фестиваль. Мы сидим отдыхаем, обсуждаем артистов, всех хвалим. Выпили во столечко. Дорогие друзья, у меня совет. Когда вы пьете, не ешьте. А когда начинаете есть, больше не пейте", – продолжила Вайкуле.
"Привет в Израиль. Хаим! Мы отдыхаем.", - добавила Пугачева.
"А Хаим это кто?", - спросил Галкин, на что Пугачева ответила: "А это никто."
Но Вайкуле заявила: "Неправда, это ее хахель",.
"Какой хахель? Че вы гоните?", - вопросил Галкин.
На что ему Вайкуле объяснила, что "по-европейски" это поклонник.
Вайкуле поблагодарила и передала привет всем, кто был на фестивале, и кто остался после него, а Пугачева заявила, что Вайкуле отдала всю свою душу на фестивале, а сама она отдала всю любовь.
"Осталось только плечо", - разделась Пугачева на камеру.
"А плечо кому, Хаймлу?", - спросила Вайкуле. "Концу!", - показала Пугачева на Галкина и повалилась в хохоте.
Недавно муж скандальной Цыгановой рассказал, как Пугачева зарилась на ее хит.
К слову, пока Пугачева была в Юрмале, она прикупила там немного элитной недвижимости.