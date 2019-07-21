Упоительная история: Муж скандальной Цыгановой рассказал, как Пугачева зарилась на ее хит

Вика Цыганова и Алла Пугачева / Дни.ру

Вадим, супруг и продюсер певицы Вики Цыгановой (известной своей активнейшей поддержкой боевиков "Л/ДНР") поведал о том, как Алла Пугачева пыталась приобрести у него права на исполнение песни "Приходите в мой дом".

"Я беру трубку. "Алло, Вадим? Это Алла Пугачева. Вот, у вас есть такая песня. Отдайте ее мне за деньги", — рассказал он в эфире российского ТВ.

Цыганов подчеркнул, что Пугачева готова была заплатить любые деньги, но лишь за эксклюзивные права на исполнение.

"Берите бесплатно и пойте, если хотите, но с условием − Вика тоже будет ее петь", — сказал он.

Однако Пугачева ответила категорическим отказом.

К слову, в дальнейшем Цыганов сумел добиться того, чтобы "Приходите в мой дом" его супруга записала с главной звездой "русского блатняка" Михаилом Кругом (был убит в 2002 году − Главред). Песня стала большим хитом и постоянно ротировалась на Радио Шансон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева приобрела элитную недвижимость в Европе. До этого она вызвала среди фанатов фурор необычным селфи.

