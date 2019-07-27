Comic Con Ukraine 2019: программа, билеты и даты проведения в Киеве

Comic Con Ukraine 2019: дата проведения, билеты, программа / из открытых источников

В 2019 году территория Comic Con Ukraine на Арт Заводе будет расширена, а в традиционных зонах появятся приятные сюрпризы для истинных ценителей поп-культуры.

Comic Con Ukraine 2019 состоится в Киеве 21 и 22 сентября на Арт Платформе по адресу Беломорская 1.

Билеты на мероприятие на конец июля стоят от 350 до 550 гривен.

Фанатам Звездных Войн в этом году повезло - на комик кон привезут полноразмерный истребитель T-65 X-Wing. К тому же , во время мероприятия пройдет первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, проходящей в Японии, и кое что еще, о чем организаторы предпочитают умалчивать до осени.

Косплей-шоу

Как обычно на шоу приду косплееры. И частники продемонстрируют оригинальные образы и примут участие в борьбе за неслыханное доселе денежное вознаграждение. Победителей определит профессиональное жюри, состоящее из опытных косплееров. Также на шоу прибудут всемирно известные личности, которые повторили немало увлекательных образов и могут похвастаться большим списком достижений!

Кроме того, пройдет отбор на World Cosplay Summit - представители украинской косплей-сообщества впервые представлять нашу страну на мировом косплей-соревновании в Японии!

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Звездные гости и фотостенды

На шоу прибудут некоторые звездные гости, встреча с которыми запомнится на всю жизнь. С кумирами поп-культуры можно будет сфотографироваться и получить автограф.

Будер размещено огромное количество тематических и фотостендов, посвященных любимым играм, фильмам, комиксам и развлекательным шоу.

Музыкальная сцена

На шоу приглашены группы, которые подарят драгоценные минуты ностальгии, драйва и безумного отрыва из фильмов, игр и сериалов, так любимых зрителями.

Dog Cosplay Contest

Изюминка фестиваля - Dog Cosplay Contest. Здесь рады гостям с четвероногими друзьями, а для тех, кто поможет своему питомца превратиться в супергероя, есть возможность пройтись по красной дорожке и бороться со своим другом за звание Лучшего собаки-косплеера.

Звездные войны

Зона Звездных войн станет больше и интереснее. В этом году на территории фестиваля разместится полноразмерная модель истребителя T-65 X-Wing от команды Project X1 из Германии. Фанаты - готовьтесь! К тому же будет расширен самый большой в мире гик-маркет, в котором теперь будет больше товаром.

Настольные игры

Расширенная зона настольных игр с любимыми играми и последними новинками будут ждать ролевиков. Единомышленники могут собраться за столом, объединенными игрой и получить удовольствие от общения с профессиональными игроками. Ну, и естественно, можно будет обновить свои инструменты и книги.

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Комикс-зона и лекторий

На комик коне будут представлены новейшие украинские комиксы, и будут присутствовать их авторы. А в зоне лектория можно будет прослушать самые последние новости и задать интересующие вопросы.

Ну, и не стоит забывать про LARP (Live Action Role Play) зона - на Comic Con Ukraine вновь развернется фэнтезийный городок, заполненное представителями различных рас и видов, готовых рассказать вам свою историю и затянуть к различным квестов! И так - оно тоже существенно прибавит в размерах занимаемой площади.