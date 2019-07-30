Зек-садист подобрался вплотную к детям Кейт Миддлтон

Принц Джордж / Instagram Kensington Palace

Пока принц Уильям и Кейт Миддлтон заняты государственными делами, их троицей детей занята няня. Пока она выгуливала детей во дворе Кенсингтонского дворца, к ним вплотную подобрался садист.

Даррен Бенджамин, который дважды отбывал заключение за нечеловеческие пытки запросто оказался вхож в Кенсингтонский дворец, пишет The Sun.

Британец Даррен Бенджамин, который лишь недавно вышел после заключения в 7 лет за групповые пытки, утроился работать грузчиком мебели, и добрался до наследников престола Великобритании.

О поступке Даррена стало известно после того, как он похвастался перед дружками, что добрался до старшего сына Кейт Миддлтон, которого он назвал "хорошим парнем", ведь малыш даже поздоровался с ним.

Даррен Бенджамин / скришот/The Sun

Охрана Дворца упустила тот факт, что в 2008 году он был одним из четырех уголовников, которые связали невинного мужчину в его доме, поливали его спину кипятком, а также резал его ножом - о чем свидетельствуют раны на ногах.

Кейт Миддлтон и принц Уильям сильно встревожены такой ситуаций, и служба безопасности получила заслуженный нагоняй за халатность, и получила дополнительные указания по поводу проверки входящих во дворец персон.

Инсайдеры сообщили изданию, что принц Уильям и Кейт Миддлтон верят во второй шанс для бывших заключенных, но в то же время добавил, что все члены семейства были ОЧЕНЬ расстроены из-за того, что служба охраны не в курсе, кто посещает дворец.

Ранее 22-летний парень перелез через забор дворца и подобрался к окнам покоев Королевы, и прошло аж 4 минуты до того времени, пока охрана заметила неладное. Подобный случай уже недавно имел место - неизвестный пробрался в пооки королевы и стоял над ней, пока она спала.

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