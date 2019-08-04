"Какие набухлые вишни!": Леся Никитюк завела сеть глубоким декольте

Леся Никитюк похвасталась смелым фото / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая сейчас снимает свое шоу ЛеМаршрутка, показала сексуальные снимки с фотосессии для журнала Печерская Ассамблея.

Ведущая на своей странице в Instagram показала два фото, которые взбудоражили фантазию ее поклонников.

Так, на первом снимке Леся заворожила фанатов своими "вишенками" - она продемонстрировала полуоголенный бюст в платье с глубоким декольте.

Второе фото вызвало не меньший фурор – на нем ведущая томно смотрит в камеру, придерживая багет.

"Ууухх! Какие набухлые вишни!", "Достанется кому-то бриллиант - и красавица, и умница, и пироги печет! Короче, на фотке фсе очень аппетитно", "Хорошие вишенки", "Леся, такая нежная, женственная, красивая", "Леся Ивановна, у вас шо, сисюльки появились?", "Хорошая буферизация, с такими подушками безопасности не страшно", "Очень соблазнительно!", - писали поклонники.

Леся Никитюк показал свои "вишенки" / instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк позировала, томно глядя в камеру / instagram/lesia_nikituk

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