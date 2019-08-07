Валентин Гафт срочно госпитализирован: что случилось

Валентин Гафт / 24СМИ

Советский актер Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских больниц. Предварительно, у него случился инсульт, но пока что его официальные представители, и жена Ольга Остроумова не подтверждают диагноз.

Гафт находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сказала она изданию Интерфакс.

"Да, Валентин в больнице в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокруг него танцуют, пляшут, все очень внимательные", - говорит Ольга.

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Некоторые близкие утверждают, что Гафту стало плохо еще неделю назад, и тогда он был госпитализирован в реанимацию. Сейчас ему гораздо лучше.

Еще в 2017 году Валентину Гафту сделали операцию - он попал в больницу после неудачного падения. Кроме того, актер постоянно жалуется на слабое здоровье уже много лет подряд.

Валентин Гафт биография

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. Получив образование, Гафт работал с Московским драматическим театром, потом с Театром имени Моссовета, с Ленкомом, Театром сатиры, и Современником.

В кино Гафт стал знаменитый после фильма Эльдара Рязанова Гараж, О бедном гусаре замолвите слово, Забытая мелодия для флейты. В фильмах Небеса обетованные и Старые клячи он хорошо раскрыл свой талан.

В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР. Валентин Гафт является кавалером ордена За заслуги перед Отечеством III степени (2005 год) и II степени (2011 год).