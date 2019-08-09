Седой и без парика: Киркоров показал истинное лицо

Филипп Киркоров / Instagram

Филипп Киркоров публично продемонстрировал свое лицо без привычной ретуши, удивив изменениями.

52-летний Филипп Киркоров, который блещет прической на отфотошопленных фото, неожиданно для пользователей сетей, показал реальную внешность.

На отдыхе с детьми Филипп Бедросович показывал их плаванье на лодке, и случайно показал себя после купания и без фильтров.

Киркоров, который обычно блещет шикарной шевелюрой, продемонстрировал себя с седой щетиной и мокрыми волосами, которые от воды кажутся довольно редкими.

Он засветил себя на сторис из Греции, где показывает, как весело они проводят время.

Филипп Киркоров / скриншот Instagram

Напомним, на поп-короля Филиппа Киркорова подали в суд за плагиат, и уже назначена дата первого слушания в апелляционном суде.