Седой и без парика: Киркоров показал истинное лицо

Российский поп-король Филипп Киркоров удивил внешностью на отдыхе, когда появился на видео без фильтров.
Филипп Киркоров публично продемонстрировал свое лицо без привычной ретуши, удивив изменениями.
52-летний Филипп Киркоров, который блещет прической на отфотошопленных фото, неожиданно для пользователей сетей, показал реальную внешность.
На отдыхе с детьми Филипп Бедросович показывал их плаванье на лодке, и случайно показал себя после купания и без фильтров.
Киркоров, который обычно блещет шикарной шевелюрой, продемонстрировал себя с седой щетиной и мокрыми волосами, которые от воды кажутся довольно редкими.
Он засветил себя на сторис из Греции, где показывает, как весело они проводят время.
Напомним, на поп-короля Филиппа Киркорова подали в суд за плагиат, и уже назначена дата первого слушания в апелляционном суде.