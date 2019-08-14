Модель plus size Эшли Грэм беременна

Эшли Грэм / Instagram

Одна из самых популярных в миру моделей plus size Эшли Грэм довольно милым способом сообщила о своей беременности.

На своей странице в Instagram пышнотелая 31-летняя Эшли Грэм сообщила о сюрпризе.

"Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей моей жизни. Это лучшее путешествие с лучшим человеком во всем мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, так как скоро в нашей семье будет пополнение! Поздравляю с годовщиной, дорогой! Наша жизнь станет еще лучше", - подписала она ролик.

Муж модели также сделал пост в Instagram, в котором показал снимок УЗИ и написал:

"Ты ― моя любовь навсегда, ты вдохновляешь меня каждый день. С годовщиной, Эшли. Эти девять лет пролетели как один миг. Мне кажется, я начал по-настоящему жить, только когда появилась ты. Теперь, когда мы прожили маленькую жизнь вместе, давай создадим еще одну. Я люблю тебя".

Эшли Грэм беременна / Instagram

Эшли Грэм беременна / Instagram

Эшли Грэм беременна / Instagram

Совсем недавно о своей беременности сообщила Милла Йовович, которая ждет третью дочку.