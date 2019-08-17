Логунова и Ступка впервые показали свою дочь

Полина Логунова и Дмитрий Ступка / instagram/polinalogunova

Healthy&beauty-блогер, ведущая Полина Логунова и ее муж украинский актер Дмитрий Ступка впервые показали свою дочь Богдану.

Полина создала аккаунт в Instagram специально для Богданы, где показала фото своей 2-летней девочки.

Малышка впервые появилась в рекламе одного из киевских ресторанов, снявшись вместе с мамой.

"Я поздравляю мою самую большую, безусловную любовь и мою вселенную с дебютом!", - написала Логунова в своем Instagram.

В сети отметили, что Богдана очень похожа на своего отца, и пророчат ей судьбу актрисы.

"Как на папу-то похожа!", "Кукла!", "На папу так похожа", "Превосходная малышка, дебют на высоте", - писали юзеры.

Богдана Ступка / instagram/bogdana_stupka

Богдана Ступка / instagram/bogdana_stupka

Богдана Ступка / instagram/bogdana_stupka

Ранее Полина Логунова в бикини сверкнула обнаженным телом.