Скромное наследство: что оставила внучке Александра Назарова

Александра Назарова оставила все наследство внучке / из открытых источников

20 августа умерла в возрасте 79 лет народная артистка России актриса Александра Назарова, полюбившаяся миллионам телезрителей после появления в сериале Моя прекрасная няня в роли бабы Нади. Свое скромное наследство актриса оставила 10-летней внучке Саше.

Как сообщает КП, Назарова владела квартирой в Москве площадью 40 квадратных метров и тремя недорогими машинами.

Народная артистка России двухкомнатную квартиру с видом на кладбище получила от театра, в котором проработала 40 лет.

Из недвижимости у актрисы были три машины: Жигули, Daewoo Matiz и небольшой внедорожник Suzuki Jimny.

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К слову, отец Саши, сын актрисы, умер, когда девочке было всего два года. Теперь в 10 лет она потеряла и бабушку. Из родных у нее осталась только двоюродная бабушка.

Александра Назарова с внучкой Сашей / Wday.ru

Ранее была названа причина смерти Александры Назаровой.