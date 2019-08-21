Скромное наследство: что оставила внучке Александра Назарова

21 августа 2019, 16:34

Актриса жила достаточно скромно, но сумела обзавестись недвижимостью и тремя машинами.

Александра Назарова умерла 20 августа
Александра Назарова оставила все наследство внучке / из открытых источников

20 августа умерла в возрасте 79 лет народная артистка России актриса Александра Назарова, полюбившаяся миллионам телезрителей после появления в сериале Моя прекрасная няня в роли бабы Нади. Свое скромное наследство актриса оставила 10-летней внучке Саше.

Как сообщает КП, Назарова владела квартирой в Москве площадью 40 квадратных метров и тремя недорогими машинами.

Народная артистка России двухкомнатную квартиру с видом на кладбище получила от театра, в котором проработала 40 лет.  

Из недвижимости у актрисы были три машины: Жигули, Daewoo Matiz и небольшой внедорожник Suzuki Jimny. 

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К слову, отец Саши, сын актрисы, умер, когда девочке было всего два года. Теперь в 10 лет она потеряла и бабушку. Из родных у нее осталась только двоюродная бабушка.

Внучка Александры Назаровой
Александра Назарова с внучкой Сашей / Wday.ru

Ранее была названа причина смерти Александры Назаровой.

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наследство актриса Александра Назарова
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