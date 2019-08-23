Больна раком: Звезда Моей прекрасной Няни лечит онкологию

23 августа 2019, 13:54

Анастасия Заворотнюк, сыгравшая няню Вику в Моей прекрасной няне, отменила концерт и не появляется на публике, и ее стали подозревать в лечении онкологии.

Анастасия Заворотнюк с мужем
Анастасия Заворотнюк с мужем / zvezdanutye.com

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сыграла главную роль в сериала Моя прекрасная няня, заставила волноваться общественность пропажей с поля зрения СМИ после родов.

Анастасию Заворотнюк заподозрили в лечении онкологии, и даже предполагают диагноз - рак головного мозга. Доказательства теории заболевания опубликовало издание Starhit.

Журналисты указали, что редакция "Тайны звезд" приписало Анастасии Заворотнюк рак мозга после рождения третьего ребенка в 48 лет.

Анастасия родила ребенка Петру Чернышеву, с которым они уже давно пытались завести ребенка. Получилось только после ЭКО, и якобы онкология - последствия процедуры.

Российские СМИ утверждают, что в апреле ее видели в Ереване на открытии ювелирного салона. На шее звезды заметили шрам.

"Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", — говорят врачи.

В Санкт-Петербурге восьмого августа в спектакле Все мужчины делают это Анастасию заменила Ирина Сотикова.

"Да, Анастасия приболела", — сказала тогда Ирина.

Однако представители Заворотнюк утверждают, что отменено всего одно выступление, и вовсе не из-за проблем со здоровьем.
"Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет", — отметил агент актрисы.

Пока что нет никаких официальных подтверждений или опровержений информации о болезни Анастасии Заворотнюк.

Ранее умерла другая актриса сериала Моя прекрасная няня - Александра Назарова, которая играла бабушку няни Вики. Александра Назарова умерла после длительного лечения болезни легких.

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