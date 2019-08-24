Вечерний Квартал 2019: Концерт на День Независимости 24 августа онлайн

Вечерний Квартал 2019: Смотреть онлай выпуск 24 августа / Пресс-служба

Новый выпуск 17 сезона Вечернего Квартала в 2019 году, где в первый раз не появится Владимир Зеленский, вышел на экраны 24 августа на День Независимости Украины.

24 августа вышла первая часть популярной программы после инаугурации Владимира Зеленского, и комики пошутили не только про Порошенко, но и про Зеленского, которому также нелегко приходится на должности президента.

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Открывал шоу традиционный политический номер, в этот раз на тему новоселья в новом офисе Президента. По сюжету в кабинет к Зеленскому по очереди заходили Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко и пытались договориться о сотрудничестве, вручая различные презенты.

Роль Владимира в Квартале теперь будет исполнять Юрий Великий, участник дуэта Братья Шумахеры. Ребята нещадно прошлись в выпуске по руководителю Офиса Президента Андрею Богдану. В одном номере они сравнили его с "суфлером, которому ухо Зеленского само однажды может сказать "отвали", а в другом, музыкальном - представят от его имени романтическое признание президенту на мотив хита Леонида Агутина "Я буду всегда с тобой".

Политическим темам в этот раз действительно было посвящено много номеров. Причём стебались участники Квартала, как и раньше, над самыми актуальными новостями, которые появлялись в информационном пространстве в последние месяцы, и не стали убирать традиционную рубрику с новостями Степана и Елены.

Вечерний Квартал 2019 / пресс-служба

Кроме того, на сцене была продемонстрирована шуточная демо-версия проекта по диджитализации страны Украина в смартфоне.

Зеленского кварталовцы "полюбили" за любовь к шаурме, вездесущую охрану, съезд партии в Трускавце и "наезды" на чиновников по всей стране.

Кстати, тому, как реагирует семья одного их таких чиновников на приезд в город Зеленского был посвящен отдельный номер, который удачно "зашел" между выступлениями.

Поскольку съемки проходили в Одессе, несколько номеров было посвящено местным жителям и особенностям их общения ("В одесской семье последнее слово всегда за мужчиной. И это слово:" Конечно, дорогая"). Обделили вниманием Сергея Кивалова, который впервые не прошел в Верховну Раду.

Свой традиционный монолог представитель авторского цеха Валерий Жидков также начал с откровенных мыслей об Одессе.

В одном из номеров нового одесского Вечернего Квартала принял участие легендарный "джентльмен" Украины Олег Филимонов. По сюжету героиня Елены Кравец искала себе свободное место в зале, а в итоге ее соседом по партеру оказался знаменитый одессит. Естественно, он подыграл актрисе. По задумке авторов "Вечернего Квартала", героиня Кравец не сразу признает в Филимонове известного юмориста. Несмотря на то, что в телевизионных проектах Олег в последнее время не так часто принимает участие, в реальной жизни зрители его все равно узнают. Его приняли внезапно за Расторгуева.

А в другом номере ребята обратились со сцены к своему уже бывшему коллеге Юрию Корявченкову, который также ушел в политику и был избран народным депутатом.

Вечерний Квартал 2019: Зеленский с женой комментируют шоу / пресс-служба

На мотив хита группы Queen Богемская рапсодия они спели:

"Юзя, помашем вслед,

До свидания, друг и брат.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя Квартал

На 200 килограммов легче стал..."

К слову, в зале присутствовал и сам герой миниатюры, к которому обращались ребята. Во время исполнения финальной песни актеры даже пригласили Юзика в последний раз выйти с ними на сцену.

А еще впервые в Вечернем Квартале показали пародию на Елену Зеленскую, которая теперь стала Первой Леди. По сценарию она вместе с мужем пришла на сьемки шоу и комментировала вместе с супругом происходящее на сцене прямо из зрительного зала.

Вечерний квартал 2019 17 сезон 4 выпуск смотреть онлайн видео:

Из звезд в записи новых выпусков приняли участие группы Mozgi, Время и стекло, а также певец Виталий Козловский.

Напомним, первый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 выходит в эфир 25 августа в 21:00, и онлайн трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.