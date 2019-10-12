  1. Главная
  3. Stars

Х-Фактор 2019: исполнительница i_$uss Ленинграда пришла на кастинг

12 октября 2019, 10:30

Судьи Х-Фактора были шокированы, когда на кастинги к ним пришла не кто-либо, а певица Мария Сотник, которая недавно исполнила i_$uss для группы Ленинград.

Х-Фактор 2019
Х-Фактор 2019: певица из Ленинграда пришла на кастинг / СТБ

Новый 10 сезон Х-Фактора вышел 14 октября на СТБ, и создатели преподнесли массу сюрпризов для зрителей. Так, на прослушивание пришла знаменитая Мария Стопник, которая не просто поет для группы Ленинград (например, песня i_$uss), но и уже была когда-то на Х-факторе.

Марина Стопник решила вновь попробовать свои силы, и в этот раз намерена идти до конца, тем более, что у нее уже есть опыт выступлений не с последней во всем мире группой.

Читайте такжеХ-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги

Напомним, что в прошлый раз на 8 сезоне она "вылетела" после тренировочного лагеря, не выдержав темп и нагрузку. В сети появилась часть ее интервью для кастингов Х-Фактора.

Мария призналась, что мечтает о том, чтобы ее запомнили, не как "девочку из клипа Ленинград", а как певицу, которая сама чего-то добилась.

Мария Спопник
Мария Стопник в клипе Ленинград i_$uss/ Instagram

Расскажите немного о себе:

"Мне 21 год. Окончила университет по специальности Режиссер кино и телевидения. Параллельно работаю актрисой. Из недавних работ — главная роль в клипе Ленинграда i_$uss, было несколько работ с Аланом Бадоевым. Также работала в кавер-группе, где пел Марк Савин. К сожалению, после шоу Марк покинул коллектив".

Что привело вас на кастинг Х-фактора?:

"Я уже пробовала свои силы в 8 сезоне проекта, можно сказать, что это возвращение. Это своего рода реванш — в прошлый раз мне не удалось закончить начатое. В 9 сезоне следила за участием Марка Савина и вдохновлялась его успехами".

На что вы готовы ради победы в проекте?:

"Спеть рок-оперу — без проблем. Не спать ночами — конечно. Все, что нужно, в рамках человечности и каких-то адекватных вещей".

Читайте такжеХ-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: кастинг с Олегом Винником

Ленинград i_$uss смотреть онлайн клип:

Как прошел кастинг с Марией Стопник получится узнать уже в сентябре, когда выходит первый выпуск шоу Х-Фактор.

Напомним, что несмотря на представленный изначально список судей, они будут меняться - на шоу появились и Дмитрий Шуров и Игорь Кондратюк, которые показали настоящий мастер-клас для участников.

клип Настя Каменских Дмитрий Шуров Оля Полякова Х-Фактор СТБ Игорь Кондратюк Андрей Данилко Группа Ленинград Олег Винник
Сейчас вы просматриваете новость «Х-Фактор 2019: исполнительница i_$uss Ленинграда пришла на кастинг». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:06
Удача, признание, успех: кому гороскоп на сегодня обещает "плюшки"
14:00
Ребенок или взрослая: в США разгорелся скандал из-за удочеренной американцами украинки Видео
14:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
13:59
Кравчук дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным
13:47
Пристайко раскрыл детали нового обмена с Россией Видео
13:39
"Посол - проститутка, генпрокурор – гомосексуалист": разговор "долбодятла" Пашинского слили в Сеть Видео
13:26
На ходу оторвало колеса: под Днепром произошло жуткое ЧП с маршруткой Видео
13:09
"Киве помогла бы, тот яйцо почесал": Королевскую поймали в Раде за странным занятием - видео Видео
12:49
"Понаехали из Донецка": в Киеве охранники ТРЦ жестоко избили мужчину из-за бутылки рома Видео
12:19
Растить детей: Усик рассказал, когда завершит карьеру Видео
11:54
"Куриная жопа, слюнявый губошлеп": "слугу сатаны" Турчинова "искупали" в помоях из-за "Лугандона" Видео
11:51
Круговорот Daewoo в природе: одесситка заблокировала трамваи – пассажиры передвигали авто семь раз Видео
11:09
В Нафтогазе рассказали, кому не "светят" теплые батареи
11:04
"Наёмники должны уйти": в Евросоюзе сделали громкое заявление о выборах в ОРДЛО
10:36
"Освободили место Януковичу или Азарову": в Сети обсуждают возможный арест Пушилина
10:30
Х-Фактор 2019: исполнительница i_$uss Ленинграда пришла на кастинг Видео
10:24
В Черновцах пенсионер зарезал пьяного престарелого гостя и не смог убежать Видео
10:03
Рынок земли в Украине: в Слуге народа предлагают неожиданное решение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
09:53
Истребление террористов в Сирии: Турция ликвидировала 415 боевиков Видео
09:36
Испытание унижением и подчинением для Путина мнение
09:35
Разведения сил не будет: Путин через Меркель и Макрона надавит на Зеленского – генерал
09:19
"Бабье лето" пришло в Украину: синоптик обещает потепление до +23 Видео
09:10
Зеленский уже горько жалеет, что стал президентом и уже готов к уходу мнение
08:57
"Гниль в поведении, на русских похожи":"охреневший пан" в Польше избил украинского актера
08:38
Скандал с Йованович окончательно превращает Украину в токсичный регион мнение
08:25
Кровавая бойня в Керчи: число жертв Рослякова увеличилось, его мать сбежала Видео
07:52
Может повторить судьбу Манафорта: против Джулиани начали уголовное расследование
07:40
Каре до подбородка – самая удачная стрижка 2019 для деловых женщин - 34 фото Фото Видео
07:36
"США сдают позиции, ЕС и ООН – озабочены": Эрдоган решил продолжить военную операцию в Сирии Видео
07:10
Эксперт назвал "аппетиты" России относительно минского процесса
06:50
Каскад – самая стильная женская стрижка на средние и длинные волосы 2019 - фото Фото
06:40
Астролог назвал самые рабские знаки зодиака
06:39
"Гадание на кофейной гуще": какой будет цена газа для населения мнение
06:14
Астролог сказал, когда в Украине состоятся местные выборы
06:00
"Хотят свергнуть": Бацька встал на защиту Зеленского Видео
05:38
Это уже не вопрос времени: эксперт рассказал о китайской угрозе для России
05:27
Половое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер Видео
05:17
Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду
05:03
Нет прочистке дымохода: эксперт рассказала, когда нужно отказываться от анального секса
04:47
Сверхъестественное 15 сезон: что было в первой серии Видео
04:30
"Гончаруку поставят памятник": эксперт назвал сроки отставки Кабмина Видео
04:12
Стало известно, где в Украине дали отопление 2019: карта
03:55
Подарок своими губами: эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым
03:31
Гамбургеры-убийцы: мужчин предупредили о страшной опасности
03:14
"Реально глупые": Трамп охаял демократов, ратующих за его импичмент
02:44
"Не повод дарить носки": Вятрович высказался о "шкарпетизации" Дня защитника Видео
02:17
Давление на украинских чиновников: в Конгрессе требуют объяснений от министра энергетики США Видео
02:06
"Нестор, сейчас получишь": Шуфрич назвал участников АТО "гастролерами" Видео
01:54
Скандал на Запорожье: директор интерната превратил детей в трудовых рабов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять