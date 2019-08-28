Скрепы в опасности: Волочкова опорочила самое святое

Анна Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова неплохо провела выходные, на природе и с шашлыками. Но при этом она опубликовала очень некорректное фото, порочащее один из главных торжественных символов не только России, но и мира.

Анастасия Волочкова опубликовала в Stories фото с мангалом для шашлыков, только при этом сравнила его с Вечным огнем.

Ей повезло, что комментарии она отключила, ибо повторила бы судьбу блокадницы Бузовой. Тем не менее, пока сторис были онлайн, многие успели сделать скриншоты, и теперь позорище Волочковой все равно увидят многие.

Отметим, что Вечный огонь - это традиционный символ памяти погибших героев и борцов за родину. Вечный огонь горит почти во всех странах, и погибших традиционно почитают. В России с этим связан культ Второй мировой войны, в которой погибли миллионы с обеих сторон. В силу менталитета населения он кардинально отличается от западных традиций.

Напомним, что недавно похоже опозорилась Оля Бузова, которая на отдыхе неосторожно использовала выражение "блокадница" к себе - имея в виду, что выросла в семье, которая пережила Войну в Питере. Но народ не понял, и жестко заттроллилл ее и засыпал гневными и матерными комментариями в сети.

Оле Бузовой даже пришлось на время закрыть свою страницу.