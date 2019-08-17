"Блокадница" Оля Бузова закрыла страницу в Instagram

В России все никак не утихает скандал после того, как Оля Бузова назвала себя блокадницей, и актриса приняла крайние меры.
Оля Бузова решила обезопасить себя от хейтеров и скандалов, а также предотвратить блокировку страницы, закрыв к ней публичный доступ - так что теперь ею восхищаться смогут только подписчики.
Это было обнаружено днем 17 августа, после того, как в сети набрал оборотов скандал из-за того, что Бузова назвала себя блокадницей во время отдыха.
Сейчас при попытке не подписанных или не зарегистрированных пользователей зайти на страницу Бузовой, они видят, что аккаунт закрытый.
Дело в том, что во время отдыха, Оля Бузова записала видео со своими друзьями, на котором она вылизывает тарелку. Друзья заявили, что вот истинное лицо Бузовой, а она сказала, что она блокадница, и в ее семье всегда принято доедать. Однако, на своей странице она опубликовала только видео, где назвает себя блокадницей, и люди, которые не удосужились посмотреть ролик целиком устроили травлю на Бузову.
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Уже даже успел высказаться петербургский писатель Александр Пелевин. На своей странице ВКонтакте засомневался в уровне IQ девушки:
"Понимаю, трудно контролировать свою речь, когда в черепной коробке нет даже тончайшего межушного нерва".
После этого на Бузову пожаловался в прокуратуру зампредседателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин.
""Она задела тех людей, которые в те годы проливали кровь, голодали… Она задела историю нашего государства, историю нашей страны. Я считаю, что неприемлемо такие вещи, пользуясь тем, что у тебя есть в социальных сетях большое количество подписчиков и среди них есть молодежь, поднимать и выносить на всю страну. Говорить, что она "блокадница" и сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике… Я думаю, неприемлемо", - заявил он, и предположил, что Бузова и вовсе принимает наркотики.
Он также потребовал заблокировать страницу Оли Бузовой в Instagram.
Ранее Бузова уже закрывала свою страницу. Около полудня 23 января пользователи соцсети, не являющиеся подписчиками звезды, обнаружили, что не могут просмотреть ее посты — на странице стояла заглушка "Это закрытый аккаунт".