"Блокадница" Оля Бузова закрыла страницу в Instagram

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова решила обезопасить себя от хейтеров и скандалов, а также предотвратить блокировку страницы, закрыв к ней публичный доступ - так что теперь ею восхищаться смогут только подписчики.

Это было обнаружено днем 17 августа, после того, как в сети набрал оборотов скандал из-за того, что Бузова назвала себя блокадницей во время отдыха.

Сейчас при попытке не подписанных или не зарегистрированных пользователей зайти на страницу Бузовой, они видят, что аккаунт закрытый.

Дело в том, что во время отдыха, Оля Бузова записала видео со своими друзьями, на котором она вылизывает тарелку. Друзья заявили, что вот истинное лицо Бузовой, а она сказала, что она блокадница, и в ее семье всегда принято доедать. Однако, на своей странице она опубликовала только видео, где назвает себя блокадницей, и люди, которые не удосужились посмотреть ролик целиком устроили травлю на Бузову.

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Уже даже успел высказаться петербургский писатель Александр Пелевин. На своей странице ВКонтакте засомневался в уровне IQ девушки:

"Понимаю, трудно контролировать свою речь, когда в черепной коробке нет даже тончайшего межушного нерва".

Так выглядит Instagram Бузовой для непосвященных / скриншот

После этого на Бузову пожаловался в прокуратуру зампредседателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин.

""Она задела тех людей, которые в те годы проливали кровь, голодали… Она задела историю нашего государства, историю нашей страны. Я считаю, что неприемлемо такие вещи, пользуясь тем, что у тебя есть в социальных сетях большое количество подписчиков и среди них есть молодежь, поднимать и выносить на всю страну. Говорить, что она "блокадница" и сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике… Я думаю, неприемлемо", - заявил он, и предположил, что Бузова и вовсе принимает наркотики.

Он также потребовал заблокировать страницу Оли Бузовой в Instagram.

Ранее Бузова уже закрывала свою страницу. Около полудня 23 января пользователи соцсети, не являющиеся подписчиками звезды, обнаружили, что не могут просмотреть ее посты — на странице стояла заглушка "Это закрытый аккаунт".