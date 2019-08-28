Крокодильи слезы: Лолита рыдает и бъется в истерике из-за Украины

Лолита Милявская рыдает из-за концертов в "ДНР" и "ЛНР"/ Скриншот

Лолита Милявская родом из Закарпатья в Украине, но при этом живет и работает в России, а с 2014 года поддерживает оккупацию Крыма Россией и считает захват Донбасса Россией гражданской войной.

На репетиции своего номера с песней Городок, Лолита внезапно разрыдалась, объяснив потом это тем, как она грустит за родиной и как ей плохо, что она не может приехать в Украину. В сети опубликовали видео, на котором исполнительница не смогла справиться с эмоциями.

Читайте такжеЛолита считает агрессию России в Украине гражданской войной

Грусть и тоска не мешает Лолите осознанно ездить в Крым, "ДНР" и "ЛНР" с гастролями, прекрасно осознавая, что в Украине это нарушение законов, и повлечет за собой запрет на въезд.

На Новой Волне в Сочи чествовали Анжелику Варум, которой ни много ни мало 50 лет.

Лолита на репетиции исполняла песню Варум Городок и на словах припева "Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок..." внезапно начала рыдать, к ней подошла Варум и стала ее успокаивать.

Позже Милявская объяснила журналистам, что этот эмоциональный всплеск связан воспоминаниями об Украине, куда она теперь не может приезжать.

Лолита разрыдалась из-за запрета на въезд в Украину смотреть онлайн:

Между прочим, после этого случая Лолита вполне нормально спела песню на самом концерте.

Напомним, что в июле 2019 Лолита незаконно пересекла границы Украины, чтобы выступить перед террористами на Донбассе, и повторила путинскую пропаганду об обстрелах украинской территории украинскими военными.

Только в 2018 году Лолита посетила незаконно аннексированный Россией Крым, нарушив украинские границы, еще и устроила там концерт. Даже выступление на украинском языке не помогло Лолите реабилитироваться после всего, и получить разрешение ездить в Украину.