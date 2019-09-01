Пять миллионов просмотров: одесситка сняла клип для Кети Перри

Муиньо отметила, что работать было сложно / Фото: karabas.live

Режиссер из Одессы Таня Муиньо, которая снимала клипы для многих известных исполнителей, в том числе Дмитрия Монатика, сняла видео для певицы с мировым именем Кэти Перри.

Как сообщает Vogue.ua, съемки клипа на песню Small Talk проходили в Лос-Анджелесе.

Видео на официальном канале певицы было опубликовано 30 августа и буквально за двое суток собрало свыше пяти миллионов просмотров.

Главными героями видео стали собаки, с которыми на съемочной площадке работали кинологи. Сюжет повествует о том, как бывшим влюбленным сложно найти общий язык.

"В этот проект я попала просто: мне предложили написать тритмент на Small Talk, я сделала семь вариантов, последний утвердили", — рассказала Муиньо.

Украинка вспоминает, что снимали клип два дня при большой сумме бюджета, и это существенно упрощало работу. По ее словам, данный клип был первым опытом работы с западной звездой и особая удача, что ею стала Перри.

"Опыт уникальный во всех смыслах: там все по-другому. Большая цепочка людей, очень мало времени на съемки (12 часов в день). И все происходит очень быстро!" — поделилась режиссер.

Главную роль в ролике исполнила собака Кэти по кличке Nugget, всего в кадре было 20 собак. Работать с ними было сложно, однако помощь оказывали кинологи. До выхода клипа певица завела для Nugget личную страницу в Instagram и выкладывала свои фотографии с разными собаками. Эта интрига привлекла внимание публики к клипу, и он быстро набрал просмотры.