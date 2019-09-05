Дочь Кейт Миддлтон Шарлотта впервые пошла в школу - фото

Герцогиня Кембриджская Кейт и ее муж принц Уильям отвели детей в школу. В 2019 году их дочь Шарлотта впервые пошла в 1 класс.
Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели детей на учебу в школу Thomas's Battersea. Там же учится принц Джордж, и в 2019 году к нему присоединилась сестра принцесса Шарлотта.
Семейство прибыло в школу в Лондоне в 8-20, и Джорджа с Шарлотой повели на их первые занятия, пишет издание People.
Кейт Миддлтон вела за руку малышку-Шарлотту, а рядом шел принц Джордж с папой принцем Уильямом.
Дети были нарядно одеты в школьную форму Thomas's Battersea - синих шортах или платьеце, рубашке или кофте и синем свитере с эмблемой эдинорога.
в Thomas's Battersea очень хорошие музыкальные кружки, а также много спортивных занятий. Учебный день в этой школе начинается в 8.30 утра и заканчивается в 16.00. Также в школе существуют дополнительные кружки, многие из которых – спортивные.
Так что, детям герцогов Кембриджских будет чем заняться.
Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️?? pic.twitter.com/8l63WEjzcw— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 5, 2019
Ранее была информация о том, что к детям Кейт Миддлтон вплотную подобрался зек-садист.