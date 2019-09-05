Дочь Кейт Миддлтон Шарлотта впервые пошла в школу - фото

Кейт Миддлтон отвела дочь Шарлотту в школу / instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели детей на учебу в школу Thomas's Battersea. Там же учится принц Джордж, и в 2019 году к нему присоединилась сестра принцесса Шарлотта.

Семейство прибыло в школу в Лондоне в 8-20, и Джорджа с Шарлотой повели на их первые занятия, пишет издание People.

Кейт Миддлтон вела за руку малышку-Шарлотту, а рядом шел принц Джордж с папой принцем Уильямом.

Дети были нарядно одеты в школьную форму Thomas's Battersea - синих шортах или платьеце, рубашке или кофте и синем свитере с эмблемой эдинорога.

в Thomas's Battersea очень хорошие музыкальные кружки, а также много спортивных занятий. Учебный день в этой школе начинается в 8.30 утра и заканчивается в 16.00. Также в школе существуют дополнительные кружки, многие из которых – спортивные.

Так что, детям герцогов Кембриджских будет чем заняться.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️?? pic.twitter.com/8l63WEjzcw — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 5, 2019

Ранее была информация о том, что к детям Кейт Миддлтон вплотную подобрался зек-садист.