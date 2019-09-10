Звезда Квартала сняла невероятный клип на собственную песню

Вера Кекелия / Instagram

Украинская певица Vera Kekelia представила новую песню Перлиною на своем официальном Youtube-канале и страничках в социальных сетях. Артистка выложила лирик-видео, на котором танцует в эпатажной маске с перьями.

Стильный аксессуар от студии Леси Патоки Nagolovy символизирует окрыленность, которую дарит настоящая чистая любовь, а чтобы не отвлекать зрителей от песни, в этот раз отсутствуют любые сложные спеэффекты и сюжеты.

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"Очень важно встретить человека, с которым хочется быть вместе в любых ситуациях – неважно, радость это или грусть, ссоры. Любовь настолько превозносит каждого из нас, окрыляет, что мы, как птицы, не боимся этого полета, не боимся ссор или трудностей. А готовы через них проходить, лишь бы снова прижаться к любимому. Об этом и песня", - говорит Vera Kekelia.

Интересно, что видео снято одним кадром в режиме slow motion. Артистка двигалась быстрее, чем видно на видео. Чтобы добиться нужного эффекта, Вере пришлось выполнить 10 дублей беспрерывного танца, что заняло немало времени.

Вера Кекелия / Пресс-служба

Вера сама написала слова песни Перлиною, а соавтором музыки выступил ее муж Роман Дуда. Режиссером лирик-видео стала Лера Мазур.

Vera Kekelia Перлиною смотреть онлайн клип:

Vera Kekelia Перлиною текст

Як тож мені бути

Та не чути твоїх яскравих розмов

Дай мені відчути

Не забути ніжну та щиру любов

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Лину перлиною

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Лину перлиною

Як тож мені бути

Надихнути на вірш та музику знов

Про рожеве небо

Я до тебе квіткою лину немов

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Лину перлиною

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Лину перлиною

Пташкою в небо не боялася

В ніжні слова його вслухалася

Заколисав і закохалася

Пташкою в небо не боялася

В ніжні слова його вслухалася

Заколисав і закохалася

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Я до тебе, я до тебе

Напомним, артистка также является участницей проекта Женский Квартал на 1+1. Кроме того, ее невероятный голос можно услышать в танцевальном шоу Танцы со звездами 2019, где она сопровождает вокалом выступления участников.