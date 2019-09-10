Звезда Квартала сняла невероятный клип на собственную песню

Участница Женского Квартала, финалистка Голоса Вера Кекелия представила новій клип на свою песню, к которой она сама написала слова и музыку.
Украинская певица Vera Kekelia представила новую песню Перлиною на своем официальном Youtube-канале и страничках в социальных сетях. Артистка выложила лирик-видео, на котором танцует в эпатажной маске с перьями.
Стильный аксессуар от студии Леси Патоки Nagolovy символизирует окрыленность, которую дарит настоящая чистая любовь, а чтобы не отвлекать зрителей от песни, в этот раз отсутствуют любые сложные спеэффекты и сюжеты.
Читайте такжеPianoбой и Alina Pash записали клип Перша леді
"Очень важно встретить человека, с которым хочется быть вместе в любых ситуациях – неважно, радость это или грусть, ссоры. Любовь настолько превозносит каждого из нас, окрыляет, что мы, как птицы, не боимся этого полета, не боимся ссор или трудностей. А готовы через них проходить, лишь бы снова прижаться к любимому. Об этом и песня", - говорит Vera Kekelia.
Интересно, что видео снято одним кадром в режиме slow motion. Артистка двигалась быстрее, чем видно на видео. Чтобы добиться нужного эффекта, Вере пришлось выполнить 10 дублей беспрерывного танца, что заняло немало времени.
Вера сама написала слова песни Перлиною, а соавтором музыки выступил ее муж Роман Дуда. Режиссером лирик-видео стала Лера Мазур.
Vera Kekelia Перлиною смотреть онлайн клип:
Vera Kekelia Перлиною текст
Як тож мені бути
Та не чути твоїх яскравих розмов
Дай мені відчути
Не забути ніжну та щиру любов
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Лину перлиною
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Лину перлиною
Як тож мені бути
Надихнути на вірш та музику знов
Про рожеве небо
Я до тебе квіткою лину немов
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Лину перлиною
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Лину перлиною
Пташкою в небо не боялася
В ніжні слова його вслухалася
Заколисав і закохалася
Пташкою в небо не боялася
В ніжні слова його вслухалася
Заколисав і закохалася
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Я до тебе, я до тебе
Напомним, артистка также является участницей проекта Женский Квартал на 1+1. Кроме того, ее невероятный голос можно услышать в танцевальном шоу Танцы со звездами 2019, где она сопровождает вокалом выступления участников.