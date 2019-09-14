"Увлекалась стволовыми клетками для омоложения": названа причина болезни Заворотнюк

14 сентября 2019, 14:37

Шоумен из далеких 80-х назвал возможную причину возникновения страшного заболевания у звезды сериала Моя прекрасная няня.

  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com

Давний знакомый известной российский актрисы Анастасии Заворотнюк, отец-основатель легендарной группы Ласковый май Андрей Разин, который поздно вечером в пятницу, 13 сентября, написал в социальной сети, что у актрисы - последняя стадия рака мозга, внезапно во всеуслышание озвучил причину ее болезни.

Отметим, по предварительной информации росСМИ, 48-летняя Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше.

Согласно последним данным, Заворотнюк частично парализовало, у нее поражена правая рука.

Так вот, Разин рассказал российским журналистам, что хотел попасть в больницу, где сейчас находится Анастасия Заворотню, но его не пустили.

Кроме того, шоумен из далеких 80-х назвал возможную причину возникновения страшного заболевания у звезды сериала Моя прекрасная няня.

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми", – вспомнил Разин.

В то же время Разин убежден, что негативно повлиял на Заворотнюк стресс из-за проблем с долгами по ипотеке, ведь ей нельзя было волноваться.

"Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова – у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя",  - высказался Разин, передает Комсомольская правда.

Читайте такжеЗаворотнюк частично парализовалоНапомним, вечером 13 сентября известную актрису Анастасию Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга. Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и ее организм оказался не в силах бороться с инфекцией, поразившей дыхательные органы.

Также ранее источники из окружения Анастасии Заворотнюк рассказали, что болезни поспособствовала депрессия актрисы из-за лишнего веса. Друг мужа Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева, слил в росСМИ информацию о болезни артистки, при этом попросил не называть его данные. Мужчина сказал, что Чернышев поначалу отвергал, что у его супруги рак. А позже артист подтвердил, что жена поправилась и ей сложно прийти в себя.

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