"Вакханалия и похмельный вид": Собчак побахвалилась подарками на свадьбу с Богомоловым

Константин Богомолов и Ксения Собчак / КП

Скандальная российская телеведущая и экс-кандидат на выборах президента РФ-2018 Ксения Собчак похвасталась подарками, которые ей подарила на свадьбу с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Доказательства она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вот такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид", — прокомментировала ролик Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак во время свадебного торжества облачилась в откровенное белье и исполнила "порно"-танец под легендарный шлягер "Войди в меня" Ирины Аллегровой. До этого телеведущая рассказывала, что ее свадьбу посетили разные представители российской политической верхушки и бомонда - от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова до певца Николая Баскова.

